Боевики за сутки 16 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили за прошедшие сутки 26 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Если днем противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации… В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь, ведь была прямая угроза жизни наших воинов. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов, пулеметов и стрелкового вооружения, позиции ВСУ вблизи Майорска и Новоселовки Второй – из вооружения БМП.

На Приморском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Гнутово – из противотанковых гранатометов. Вечером боевики обстреливали окрестности Павлополя.

На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов.