Тиллерсон заявляет, что ядерное оружие КНДР ведет к большей изоляции страны

Ядерное оружие не обеспечит безопасность КНДР, а только укрепит волю США и других стран сдержать северокорейскую агрессию, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Северная Корея заботится лишь о выживании собственного режима, но, на самом деле ядерное оружие ведет лишь к большей изоляции и лишениям, угрозам в наш адрес и в адрес всего международного сообщества, вовсе не обеспечивает безопасность для режима",- сказал он, выступая на заседании СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

"Наоборот, это лишь укрепит нас в нашей общей воле сдержать северокорейскую агрессию", - подчеркнул госсекретарь США.

По словам Р.Тиллерсона, "Северная Корея - пример того, почему государства должны работать над выполнением норм нераспространения".

"Именно отсутствие подотчетности в этой связи... Именно поэтому мы оказались в такой ситуации в отношении КНДР", - отметил он.