События

06:01 22.09.2017

Во Львовской области на взятке задержали следователя полиции

Следователя Николаевского отделения полиции во Львовской области задержали сотрудники СБУ и прокуратуры за получение взятки на сумму 10 тысяч грн, сообщает пресс-служба УСБУ во Львовской области.

Как указано в сообщении, полицейский через адвоката вымогал указанную сумму у местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, за закрытие уголовного производства.

Полицейского задержали в здании отделения при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 (Получение неправомерной выгоды) УК Украины.

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Интерфакс-Украина
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