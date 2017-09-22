Во Львовской области на взятке задержали следователя полиции
Следователя Николаевского отделения полиции во Львовской области задержали сотрудники СБУ и прокуратуры за получение взятки на сумму 10 тысяч грн, сообщает пресс-служба УСБУ во Львовской области.
Как указано в сообщении, полицейский через адвоката вымогал указанную сумму у местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, за закрытие уголовного производства.
Полицейского задержали в здании отделения при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 (Получение неправомерной выгоды) УК Украины.