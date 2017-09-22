На закрытие дела о незаконном обогащении министра финансов не было жалоб, оно законно -руководитель САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает законным закрытие уголовного производства о незаконном обогащении министра финансов Александра Данилюка.

В эфире программы "Право на власть" в четверг вечером на телеканале 1+1, отвечая на вопрос о том, не было ли политических оснований для закрытия дела по А.Данилюку и законно ли закрытие производства в связи с отсутствием состава преступления, Н.Холодницкий сказал, что не помнит точно формулировки в материалах о закрытии.

Вместе с тем, он подчеркнул: "Значит, были основания, и если не было жалоб, решение (о закрытии дела -ИФ) считается законным".

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 18 июля принял определение о назначении ГФС внеплановой документальной проверки А.Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением. Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).

До этого народный депутат из коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяна Черновол сообщила о подаче депутатского обращения генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 годах, когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента. "Министр финансов Данилюк финансируется Левочкиным (экс-глава Администрации президента, сейчас – народный депутат)", – заявила Т.Черновол на своем персональном сайте.

В свою очередь глава Минфина категорически отверг обвинения в неуплате налогов, объяснив расхождения между его доходами и расходами в 2010-2014 гг. своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы. Он обжаловал определение суда, считая незаконным действия прокуратуры и судьи, но одновременно попросил ГФС максимально быстро провести его налоговую проверку, чтобы не создавать угрозу выпуску еврооблигаций, переговорам с МВФ и бюджетному процессу.

А.Данилюк пояснил открытие этого дела сопротивлением, которое оказывается ведомством в его борьбе с различными силами.

Уголовное производство о полноте уплаты налогов министром финансов Александром Данилюком закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления.