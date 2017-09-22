События

01:31 22.09.2017

Антикоррупционные органы расследуют дела о превышении полномочий должностными лицами Нацбанка

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не уточняет, есть ли в производстве антикоррупционных органов дело, в котором фигурирует глава НБУ Валерия Гонтарева, есть производства о превышении полномочий должностными лицами Нацбанка.

В четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1, отвечая на вопрос о том, есть ли у антикоррупционных органов расследования по В.Гонтаревой, Н.Холодницкий сказал: "У нас есть несколько производств по неправомерным действиям и возможному злоупотреблению и превышению власти и служебных полномочий должностными лицами Нацбанка".

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Интерфакс-Украина
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