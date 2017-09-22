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01:07 22.09.2017

Расследование в отношении главы правления ПАО "ОГХК" будет завершено в октябре – Холодницкий

Расследование дела в отношении главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") Руслана Журило будет завершено в октябре, прогнозирует руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Дело не закрыто, дело на стадии завершения",- сказал Н.Холодницкий в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1, отвечая на вопрос о том, достоверна ли информация о якобы закрытии этого дела.

"Как прокурор конкретные сроки (завершения расследования -ИФ) назвать не могу, но у меня как у руководителя прокуратуры дело стоит (в планах) на завершение на октябрь", добавил он.

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Интерфакс-Украина
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