Расследование дела Охендовского еще не возобновлено – Холодницкий

Расследование уголовного производства в отношении главы ЦИК Михаила Охендовского все ещё приостановлено, выполняются международно-правовые поручения, отмечает руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Это производство остановлено в связи с выполнением международно-правовых поручений, которые необходимы для завершения расследования", сказал Н.Холодницкий в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

По его словам, международно-правовые поручения направлены в ряд стран, данные, которые будут получены, могут иметь определяющее значение для обвинения и сбора доказательной базы.