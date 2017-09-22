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00:01 22.09.2017

Порошенко провел переговоры с генсеком ООН

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем в Нью-Йорке, в ходе которых обсудили вопрос активного вовлечения ООН в урегулирование ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом будет способствовать достижению главной цели - восстановлению мира на Донбассе... Собеседники констатировали, что развертывание миссии должно происходить с четким соблюдением базовых миротворческих принципов ООН", - говорится в сообщении на сайте президента.

П.Порошенко отметил необходимость принятия мер международным сообществом с целью принуждения РФ к выполнению резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

"Президент Украины поблагодарил ООН за предоставление гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса. Глава Украинского государства призвал ООН присоединиться к процессу освобождения заложников", - отмечают в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили усиление кадрового участия Украины в структурах Организации.

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