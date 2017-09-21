События

23:51 21.09.2017

Руководитель САП сомневается, что антикоррупционные палаты при судах будут объективными при вынесении решений

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что создание антикоррупционных палат при судах не будет эффективным, следует создавать антикоррупционный суд.

"Мне кажется... что антикоррупционные палаты при судах не будут независимыми при вынесении решений", сказал Н.Холодницкий в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

Также он выразил надежду на то, что до конца месяца свою работу начнет обновленный Верховный суд.

По словам руководителя САП, в настоящее время в судебной системе значительный некомплект судей – из 8 тысяч должностей более 3 тысяч вакантны.

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