Под санкции Вашингтона может попасть любой банк в любой стране мира, ведущий дела с КНДР - глава Минфина США

Новый исполнительный акт, в соответствии с которым будут усилены санкции в отношении банков, пытающихся вести дела с Северной Кореей, направлен на пресечение экономической деятельности Пхеньяна, заявил в четверг на пресс-конференции министр финансов США Стивен Мнучин.

"Этот новый исполнительный акт дает Минфину США право вводить санкции, в частности приостанавливать обслуживание американских корреспондентских счетов для любого банка, о котором известно, что он проводит или помогает проводить значительные трансакции, пытаясь вести дела с КНДР", - сказал он.

По его словам, "никакой банк в какой-либо стране мира не должен использоваться для поддержки разрушительного поведения Ким Чен Ына".

"Слишком долго Северная Корея уклонялась от санкций, используя международную финансовую систему для того, чтобы обеспечивать финансирование создания оружия массового уничтожения и развития программы баллистических ракет", - отметил С.Мнучин.

"Санкции вступают в силу с момента подписания акта президентом США Дональдом Трампом", - добавил глава Минфина США.

При этом он обратился "с призывом ко всем странам мира поддержать США и разорвать всю торговлю и финансовые связи с Северной Кореей".