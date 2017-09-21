Порошенко в октябре может выступить на сессии ПАСЕ в Страсбурге

ПАСЕ подтвердила выступление президента Украины Петра Порошенко на осенней сессии ассамблеи в октябре, сообщил глава украинской парламентской делегации в этой организации, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Секретариат ПАСЕ подтвердил выступление президента Порошенко на осенней сессии Ассамблеи в октябре", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

По его словам, во время визита главы государства в Страсбурге на аллее откроют Звезду Героев Небесной Сотни.