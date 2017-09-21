События

21:40 21.09.2017

Украина – страна возможностей для инвесторов, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в США провел встречу с представителями ведущих американских компаний, в ходе которой отметил, что Украины смогла, несмотря на продолжающуюся российскую агрессии, не только стабилизировать макроэкономические показатели, но и перейти к росту, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина – страна возможностей для инвесторов", - заявил П.Порошенко.

Кроме того, президент ознакомил американских бизнесменов с мерами, принимаемыми для улучшения условий ведения бизнеса в Украине. И Отметил, что согласно опросу журнала "Institutional Investor", Украина занимает первое место среди стран, которые потенциальные инвесторы планируют посетить в течение года.

Также П.Порошенко отметил роль США в обеспечении энергетической независимости Украины и подчеркнул, сто американские компании – надежные партнеры украинского бизнеса и желанные инвесторы в Украине.

"Лидеры американского бизнеса приветствовали ощутимый прогресс в реформах в Украине на пути к созданию надлежащего инвестиционного климата и справедливого правосудия", - говорится в сообщении на сайте президента.

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Интерфакс-Украина
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