В "Рухе новых сил" настаивают на открытии дела о фальсификации документов о лишении Саакашвили гражданства Украины

В партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили требуют зарегистрировать и расследовать уголовное производство по фальсификации документов о лишении М.Саакашвили гражданства Украины, а также настаивают на расследовании ситуации в пункте пропуска "Шегини" (Львовская обл.).

"Требуем зарегистрировать и расследовать уголовное дело относительно фальсификации документов по преступному решению о лишении гражданства Михаила Саакашвили. Также требуем расследовать дело о преступной остановке поезда на территории Польши, равно как и дело по организации приезда "титушек" и создании реальной организованной преступной группы, которая собиралась избить мирных граждан, угрожала ножами нашим активистам", - написал член партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе на странице в Фейсбуке в четверг вечером.

Кроме того, по его словам, в партии требуют расследовать "дело по руководителям пропускного пункта "Шегини".

"Допросить как свидетелей директора "Укрзализныци", главу Национальной полиции, министра инфраструктуры и всех членов комиссии по гражданству, которые руководствовались преступным приказом", - озвучил другие требования Д.Сакварелидзе.

При этом он отметил, что у них нет иллюзий относительно расследовании таких дел, однако "хотя бы просим зарегистрировать".

Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу. Во время инцидента пострадали 13 полицейских и 9 пограничников.

Госпогранслужба составила 69 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). 14 участников событий (4 журналиста и 10 иностранцев) вернулись в пункт пропуска, где подписали соответствующие протоколы, также протокол был зачитан М.Саакашвили.

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями.

18 сентября слушания по делу о протоколе Госпогранслужбы Украины в отношении М.Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины перенесли на 22 сентября.