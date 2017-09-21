Гройсман призывает Раду принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает народных депутатов объединиться и проголосовать за пенсионную реформу на следующей пленарной неделе.

"Сегодня принятие пенсионной реформы не состоялось. Поэтому я призываю всех народных депутатов объединиться и принять пенсионную реформу на первой (следующей - ИФ) пленарной неделе", - написал премьер на странице в Фейсбуке в четверг вечером.

В.Гройсман заверил, что правительство, со своей стороны, будет "работать 24 часа в сутки", чтобы сделать необходимые расчеты для повышения пенсий для украинцев.

Как сообщалось, премьер в четверг призывал Верховную Раду продолжить работу в сессионном зале до рассмотрения законопроекта по пенсионной реформы. После высказывания премьера спикер парламента Андрей Парубий поставил этот вопрос на голосование, однако его поддержали всего 212 депутатов при минимально необходимых 226.

В свою очередь, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") отметила, что рассматривается вариант созыва внеочередного заседания парламента на следующей неделе для рассмотрения пенсионной реформы.

Позднее замглавы фракции БПП Сергей Березенко заявил, что Верховная Рада рассмотрит проект пенсионной реформы на следующей пленарной неделе, уже в начале октября. Он также считает маловероятным созыв внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе.

Согласно календарному плану заседаний седьмой сессии Верховной Рады VIII созыва, в пятницу, 22 сентября, в парламенте пройдет час вопросов к правительству, а на следующей неделе предусмотрена работа народных депутатов с избирателями. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на вторник, 3 октября.