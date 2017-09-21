Оболонский райсуд г.Киева продолжит рассматривать дело о госизмене Януковича 27 сентября

Оболонский районный суд г.Киева объявил перерыв в рассмотрении уголовного производства в обвинении экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене до 10.00 27 сентября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", суд объявил перерыв в связи с окончанием рабочего дня и тем, что заседание продолжалось беспрерывно в течение нескольких часов.

Как сообщалось, на заседании в четверг, которое началось в 14.00, суд отклонил ряд ходатайств государственного адвоката В.Януковича Максима Герасько, в том числе об отводе двух из трех судей коллегии. Защитник экс-президента считает, что суд не дает ему достаточно времени для ознакомления с материалами дела и всячески нарушает право на защиту и ограничивает возможность полноценно защищать обвиняемого В.Януковича.