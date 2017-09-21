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18:57 21.09.2017

Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции сил АТО

Незаконные вооруженные формирования трижды нарушили перемирие с полуночи по состоянию на 18:00 четверга, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook.

"Все обстрелы зафиксированы в темную пору сутки. В частности, около часа ночи боевики били из крупнокалиберных пулеметов вблизи Талаковки. А стрелковое оружие оккупантов работало возле Павлополя на приморском направлении. Во время обоих обстрелов украинские военные открывали огонь в ответ. На луганском направлении, в районе Донца, около полуночи наемники обстреляли силы АТО из автоматического гранатомета", - говорится в сводке штаба.

Кроме того, как информирует пресс-центр, за день на приморском направлении украинские саперы обследовали более 4 га территории, на которых обезвредили более 190 единиц взрывоопасных предметов. Возле пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области армейцы вместе с представителями компании "The HALO Trust" разминируют сельхозугодия местного аграрного предприятия.

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