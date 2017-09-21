В ЮНЕСКО констатируют ухудшение ситуации в Крыму с правами и свободами из-за оккупации Россией

Представители ЮНЕСКО отмечают, что ситуация в аннексированном Россией Крыму с правами и свободами граждан продолжает ухудшаться.

Как сообщает в четверг пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, эти вопросы рассматривались на встрече в штаб-квартире ЮНЕСКО под председательством заместителя генерального директора Организации Эрика Фальта.

Представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Марк Боянич и заместитель руководителя французского офиса Amnesty International Анн Кастаньос-Сен привели конкретные факты нарушений прав человека и притеснений национальных меньшинств, свободы вероисповедания, свободы прессы и выражения мнений, безопасности журналистов, доступа к образованию на родном языку в Крыму.

В свою очередь, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур обратил внимание на усиление тенденции к подавлению демократии российской оккупационной властью в АРК и Севастополе, а также нарушение прав украинцев и крымских татар в сфере образования, культуры и свободы выражения.

Э.Фальт подтвердил неизменную поддержку ЮНЕСКО суверенитета и территориальной целостности Украины. Он сообщил, что секретариат Организации во взаимодействии с Украиной вышел на завершающий этап консультаций по выработке параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО.

По информации МИД, в данной встрече приняли участие 120 аккредитованных при ЮНЕСКО представителей постоянных миссий стран-членов и институциональных партнеров Организации. Встреча состоялась во исполнение решений 194-201 сессий исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". Доклад генерального директора ЮНЕСКО по этому вопросу будет рассматриваться во время 202-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО 4-18 октября в Париже.