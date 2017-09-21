Суд отказал госадвокату Януковича в отводе председательствующего судьи Девятко

Государственный защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько заявил отвод председательствующему коллегии судей Оболонского районного суда г.Киева в деле о госизмене Владиславу Девятко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее ходатайство он озвучил на заседании в четверг, мотивируя его тем, что суд отказал в удовлетворении всех его ходатайств, нарушая этим право на защиту и не давая возможности полноценно защищать В.Януковича.

Коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решения по этому ходатайству.

После возвращения в зал заседаний коллегия судей огласила свое решение, отказав М.Герасько в отводе судьи В.Девятко.

Затем адвокат В.Януковича стал оглашать свое следующее ходатайство об отводе другого члена коллегии - судьи Максима Титова.

Как сообщалось, ранее М.Герасько заявил о нарушении закона со стороны судей Оболонского райсуда Киева после того, как суд отклонил ряд его ходатайств. Адвокат указывал, что ему не предоставили достаточно времени для ознакомления с материалами дела, для согласования правовой позиции с В.Януковичем, и на ряд других потенциальных нарушений, которые не позволяют ему полноценно осуществлять свои функции адвоката.