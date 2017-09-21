Луценко надеется на реализацию закона об амнистии в 2016 году до конца октября

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Краматорске представил нового руководителя Военной прокуратуры сил АТО подполковника юстиции Олега Цицака.

"Среди основных задач генеральный прокурор подчеркнул необходимость обратить внимание на ускорение реализации закона "Об амнистии в 2016 году" и завершить его выполнение до конца октября", - сообщает в четверг управление связи с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Закон Украины "Об амнистии в 2016 году", который распространяется, в частности, на участников боевых действий, защищавших суверенитет и территориальную независимость страны, не совершивших тяжкие преступления, вступил в силу 7 сентября.

Ранее Ю.Луценко сообщил, что воспользоваться данным законом смогут около 1,7 тыс. участников АТО, в течение трех месяцев они могут получить амнистию.