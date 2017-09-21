В Киеве побит очередной температурный рекорд сентября

Центральная геофизическая лаборатория им. Б.Срезневского зафиксировала еще один температурный рекорд в Киеве.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 21 сентября в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра поднялся до +28,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения для этой даты, продержавшегося с 1932 года", - сообщается на сайте лаборатории в четверг.

Всего с начала текущего года в украинской столице зафиксировано 16 температурных рекордов.