События

17:36 21.09.2017

В Киеве побит очередной температурный рекорд сентября

Центральная геофизическая лаборатория им. Б.Срезневского зафиксировала еще один температурный рекорд в Киеве.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 21 сентября в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра поднялся до +28,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения для этой даты, продержавшегося с 1932 года", - сообщается на сайте лаборатории в четверг.

Всего с начала текущего года в украинской столице зафиксировано 16 температурных рекордов.

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