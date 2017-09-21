Поврежденные участки Южно-Донбасского водовода невозможно ремонтировать из-за саботажа ОРДО

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) констатирует, что из двух веток Южно-Донбасского водовода работает одна, ремонтно-восстановительным работам постоянно препятствуют обстрелы со стороны ОРДО.

"Из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков ОРДО Южно-Донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях - работает только одна из двух веток водовода. Из-за больших повреждений водовод способен обеспечивать только минимальные потребности гражданского населения региона", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке в четверг.

В ремонте нуждаются поврежденные участки водовода, которые находятся в "серой зоне", в частности, участок магистрального водовода между Донецкой фильтровальной станцией и Авдеевкой, а также участок в районе промзоны Авдеевски и Ясиноватского "поста ГАИ".

Вооруженные силы Украины дали гарантии безопасности на время ремонта, тогда как "руководство" ОРДО соответствующие заявки игнорирует, отмечает украинская сторона СЦКК.

"Такими действиями руководство ОРДО в очередной раз подтверждает свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии столкновения и незаинтересованность в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса", - подытоживается в сообщении.