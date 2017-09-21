TI Украина обратилась в суд с требованием обнародовать приговор о конфискации $1,5 млрд "семьи Януковича"

Международная антикоррупционная организация Transparency International Украина обратилась в Окружной административный суд г.Киева с иском против Генеральной прокуратуры Украины, военной прокуратуры сил АТО и ГП "Информационные судебные системы" с требованием отменить решения по засекречиванию судебного приговора о конфискации $1,5 млрд средств окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает в четверг пресс-служба Transparency International Украина, прошло почти шесть месяцев с тех пор Генпрокуратура арестовала $1,5 млрд средств окружения В.Януковича, а решение суда, по которому эти средства были арестованы до сих пор не обнародовано.

"Transparency International Украина считает это тревожным сигналом, ведь во-первых, общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно средств было конфисковано, во-вторых, если решение содержит технические несовершенства, то оно сможет быть обжаловано", - сказано в сообщении TI Украина.

Отмечается, что госпредприятие "Информационные судебные системы", которое обязано обнародовать судебное решение в открытом Едином реестре судебных решений, ссылается на запрет органов прокуратуры. "Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что сама же и признала это решение государственной тайной", - сказано в сообщении.

"Transparency International Украина вынуждена была обратиться в Окружной административный суд Киева с иском против ГП "Информационные судебные системы", Генеральной прокуратуры Украины и военной прокуратуры сил АТО. TI Украина требует отменить незаконные решения по секретности и обязать государственные органы наконец продемонстрировать обществу соответствующий приговор суда", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 28 апреля 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины В.Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В этот же день Ю.Луценко сообщил, что Краматорский суд принял решение о конфискации средств В.Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

"Генеральная прокуратура Украины уже довольно давно ведет дело по ст. 255 (создание преступной группировки), в котором подозревается гражданин Янукович, Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко), Клименко (экс-министр доходов и сборов Александр Клименко), Арбузов (экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов), а также ряд других влиятельных личностей того времени… В ходе расследования дела (разворовывание госбюджета) был установлен член этой преступной группировки, который дал полные изобличающие показания на руководство, способы и методы разворовывания, на конкретные фирмы и счета в мире, а также дальнейшее их использование в Украине. Это было принято во внимание Краматорским судом", - сказал генпрокурор.