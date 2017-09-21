События

15:22 21.09.2017

На горе Поп Иван завершился первый этап восстановления обсерватории

На горе Поп Иван (одна из вершин Мармарошского горного массива, украинские Карпаты) после реконструкции спасательного поста завершился первый этап восстановления обсерватории, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Без обновления спасательного пункта мы не могли приступить к восстановлению остальных помещений. Теперь созданы все условия для работы горных спасателей. Это поможет повысить уровень безопасности среди туристов в Карпатах",- рассказал заместитель министра образования и науки Роман Греба.

Следующим шагом станет восстановление метеорологического центра обсерватории. Сейчас в здании укрепляют перекрытия между этажами и ремонтируют крышу.

Проект реализуется Педагогическим национальным университетом имени В.Стефаника совместно с Варшавским университетом. После реконструкции студенты обоих ВУЗов смогут там практиковаться и проводить научные эксперименты.

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