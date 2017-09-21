Суд отказал адвокату Януковича в предоставлении большего времени для ознакомления с материалами дела о госизмене

Оболонский районный суд г.Киева отказал адвокату экс-президента Украины Януковича Максиму Герасько в предоставлении большего времени для ознакомления с материалами дела о государственной измене

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в четверг М.Герасько вновь заявил ходатайство о том, что ему необходимо три месяца с момента его назначения 18 августа государственным защитником В.Януковича для ознакомления с материалами дела, и попросил перенести заседание суда с учетом этого ходатайства на более поздний срок.

Однако суд не удовлетворил это обращение адвоката.

"Суд считает, что одного месяца вполне достаточно для ознакомления с материалами дела", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Государственный защитник В.Януковича назвал такую позицию суда недопустимой. По его мнению, это является подтверждением существования давления на суд.

В ответ на это, судья В.Девятко сделал замечание адвокату о недопустимости подобных заявлений во время судебного заседания. "Если будет давление на суд, то об этом будет сразу сообщено в Высший совет правосудия и генеральную прокуратуру Украины", - подчеркнул судья.