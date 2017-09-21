Сообщение о минировании мэрии Киева не подтвердилось

Сообщение о минировании здания столичной мэрии на Крещатике,36 не подтвердилось, сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Правоохранители завершили проверку здания и прилегающей территории. На месте происшествия работали представители профильных и структурных подразделений полиции, специалистов взрывотехнической службы, кинологи и спасателей. В результате проверки каких-либо взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено. Мэрия возобновила работу в штатном режиме", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

При этом в информации отмечается, что из-за сообщения о минировании из здания были эвакуированы около 200 человек.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о минировании", - добавили в пресс-службе Киевсовета.