События

15:00 21.09.2017

Сообщение о минировании мэрии Киева не подтвердилось

Сообщение о минировании здания столичной мэрии на Крещатике,36 не подтвердилось, сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Правоохранители завершили проверку здания и прилегающей территории. На месте происшествия работали представители профильных и структурных подразделений полиции, специалистов взрывотехнической службы, кинологи и спасателей. В результате проверки каких-либо взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено. Мэрия возобновила работу в штатном режиме", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

При этом в информации отмечается, что из-за сообщения о минировании из здания были эвакуированы около 200 человек.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о минировании", - добавили в пресс-службе Киевсовета.

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