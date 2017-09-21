Взрыв в Умани полиция квалифицирует как хулиганство

Произошедший в четверг рано утром взрыв неустановленного предмета в гаражах в Умани (Черкасская обл.), в результате которого незначительные телесные повреждения получили двое граждан Израиля - мужчина и 13-летний подросток, - квалифицируется как хулиганство, сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин с места происшествия.

"Нельзя сейчас выдвигать версию, что это теракт, можно пока говорить о хулиганстве. Более подробно можно говорить после сбора и анализа всей информации. На месте работают порядка пяти усиленных следственно-оперативных групп. Также сюда для организации работы прибыли сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины", - цитирует В.Аброськина пресс-служба Нацполиции Украины в четверг днем.

Комментируя работу полицейских на месте произошедшего около 6 часов утра четверга в Умани взрыва, первый замглавы Нацполиции уточнил, что следователи полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины - совершение хулиганства.

По словам В.Аброськина, украинская полиция тесно сотрудничает с израильскими правоохранителями.

Он также добавил, что службу по обеспечению общественной безопасности и порядка в Умани на время паломничества хасидов несут около 500 украинских полицейских вместе с полицейскими Израиля.

"Я здесь не вижу каких-то моментов, которые дестабилизируют ситуацию. Люди, которые здесь находятся, не испытывают тревоги. Мы же в ближайшее время постараемся установить все обстоятельства этого взрыва", - подчеркнул В.Аброськин, добавив, что все элементы предмета, который взорвался, направлены на экспертизу.

Позже в своей странице в Фейсбук первый замглавы Нацполиции написал, что получивший порез руки мальчик вместе с отцом и другими паломниками временно проживал в одном из подсобных помещений, расположенных возле многоэтажного дома.

"Сейчас в Умани, в микрорайоне по ул.Пушкина (по этой же улице расположены гаражи, в которых произошел взрыв – ИФ), находятся порядка 40 тыс. паломников. На время паломничества гости нашей страны используют для временного компактного проживания как квартиры, так и другие бытовые помещения", - отметил В.Аброськин в своей странице в соцсети в четверг днем.

Анализируя имеющуюся в настоящее время информацию, он не исключил, что, "возможно, имело место неосторожное обращение неустановленного лица с взрывоопасными предметами".

Как сообщалось, около 6 утра 21 сентября в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего повреждения получил 13-летний гражданин Израиля, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, был поврежден 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - говорится в обнародованном сообщении.