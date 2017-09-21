События

13:46 21.09.2017

Генпрокуратура проводит расследование по делу о незаконной слежке и прослушке чиновников сотрудниками НАБУ

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 365 (Превышение власти или служебных полномочий), 366 (Служебный подлог) УК Украины, совершенных должностными лицами НАБУ, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В частности, добавила Л.Сарган, таким незаконным способом осуществлялись ОТМ относительно служебных лиц Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, Госуправделами, заместители министров Кабмина, органов ГФС, судьи высших судов, председателей райсудов в г.Киеве, руководителей вузов, других должностных лиц.

"В настоящее время допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов. Досудебное следствие продолжается", - написала пресс-секретарь генпрокурора.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Один украинский военный ранен в зоне АТО за минувшие сутки, еще одни – 19 сентября

Киевскую мэрию эвакуируют из-за анонимного звонка о заминировании

Суд арестовал депутата Миргородского горсовета, подозреваемого в причастности к смерти его коллеги

В Умани при взрыве в гаражах неустановленного предмета пострадал израильский подросток

Вследствие непогоды обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР считает непрактичным создание в Верховном Суде Украины Антикоррупционной палаты

Пограничники обнаружили в Донецкой области арсенал оружия российского производства

Наливайченко в сопровождении своих сторонников пришел на допрос в СБУ

Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма о взыскании с российской авиакомпании более 10 млн грн

Депутат Уманского горсовета обложил "данью" большинство торговых точек, ориентированных на обслуживание хасидов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5780.html
РЕКЛАМА