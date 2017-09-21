Один украинский военный ранен в зоне АТО за минувшие сутки, еще одни – 19 сентября

Один украинский военнослужащий был ранен в течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки, 20 сентября в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военный получил ранения. Это произошло в Авдеевке во время вражеского обстрела", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

А.Мотузяник также сообщил, что по уточненным данным, 19 сентября еще один украинский военный получил ранения во время вражеского обстрела в Песках Донецкой области.

На луганском направлении, по информации спикера Минобороны, за прошедшие сутки боевые действия не велись.

На донецком направлении всего произошло 14 вражеских обстрелов, во время которых противник использовал бронетехнику и легкое вооружение.

На мариупольском направлении всего произошло 5 вражеских провокаций. Как отметил А.Мотузяник, силы АТО были вынуждены открывать огонь в ответ.