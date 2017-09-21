События

13:24 21.09.2017

Пограничники обнаружили в Донецкой области арсенал оружия российского производства

В Донецкой области пограничники нашли оружие российского производства, сообщает в четверг сайт Государственной пограничной службы Украины.

Оружие и взрывчатка были обнаружены вчера в заброшенном здании н. п. Новотроицкое. "Найти взрывчатку удалось с помощью служебной собаки. В тайнике находились боеприпасы российского производства", - отмечено в сообщении.

В частности, были обнаружены 4 противотанковые мины, более 200 патронов, тротил, 15 детонаторов для противотанковых мин, 7 ручных гранат, противотанковая управляемая ракета.

Все боеприпасы были переданы Нацполиции Донецкой области

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Интерфакс-Украина
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