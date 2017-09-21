События

13:14 21.09.2017

Киевскую мэрию эвакуируют из-за анонимного звонка о заминировании

Полиция Киева получила сообщение о заминировании Киевской городской государственной администрации в связи с чем из здания эвакуируют людей, а профильные службы проводят обследование, сообщает интернет-проект "Вартові.Еспресо".

"На телефонную линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о заминировании КГГА. На месте уже работают взрывотехники, находятся пожарные и врачи. Проводят эвакуацию людей. Кроме того, на место прибыла следственно-оперативная группа и подразделение кинологов", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

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Интерфакс-Украина
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