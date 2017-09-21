Суд арестовал депутата Миргородского горсовета, подозреваемого в причастности к смерти его коллеги

Октябрьский районный суд г.Полтавы избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей депутату Миргородского городского совета от Радикальной партии Ляшко Хачатуру Хачатряну, подозреваемому в избиении и смерти депутата Миргородского горсовета от партии ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Как сообщает в четверг пресс-служба ВО "Свобода", соответствующее решение суд принял на заседании 21 сентября 2017 года.

"Сторона защиты ходатайствовала, чтобы подозреваемого выпустили под залог. Однако в итоге был объявлен приговор о содержании Хачатряна под стражей", - сказано в сообщении партии.

ВО "Свобода" отмечает, что суд также арестовал на 60 суток еще двух подозреваемых в деле о смерти О. Супруненко.

Как сообщалось, 20 сентября в Полтавской области были задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на 29-летнего депутата Миргородского городского совета Олега Супруненко, который в результате причиненных телесных повреждений скончался. Среди подозреваемых – один из депутатов этого горсовета.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Полиция проверяет информацию о причастности к преступлению других лиц. Продолжаются оперативно-следственные действия.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что задержанный - депутат Миргородского горсовета от Радикальной партии Хачатур Хачатрян. Он потребовал от депутата сложить мандат и "предстать перед правосудием".