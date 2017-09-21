Депутат Уманского горсовета обложил "данью" большинство торговых точек, ориентированных на обслуживание хасидов

Служба безопасности Украины совместно с Уманской местной прокуратурой (Черкасская обл.) поймали с поличным одного из депутатов городского совета и его помощника.

"Правоохранители установили, что злоумышленники требовали деньги от местных предпринимателей за беспрепятственную торговлю во время иудейского праздника Рош ха-Шан. Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновник требовал от владельца малого бизнеса $300 за разрешение на коммерческую деятельность в период массового пребывания в Умани хасидов-паломников. По информации спецслужбы, депутат обложил "данью" большинство торговых точек, ориентированных на обслуживание приезжих", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

Оперативники задержали депутата и его помощника возле центрального стадиона города во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия.