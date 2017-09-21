События

11:34 21.09.2017

МККК направил в сторону неподконтрольного Донецка гумпомощь весом более 190 т

Миссия Международного Комитета Красного Креста (МККК) направила в сторону неподконтрольного Киеву г.Донецк 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины, накануне через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию в направлении Донецка последовало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн.

"Груз направлен от Миссии Международного Комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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