МККК направил в сторону неподконтрольного Донецка гумпомощь весом более 190 т

Миссия Международного Комитета Красного Креста (МККК) направила в сторону неподконтрольного Киеву г.Донецк 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины, накануне через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию в направлении Донецка последовало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн.

"Груз направлен от Миссии Международного Комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.