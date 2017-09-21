Заявление Луценко о спецконфискации денег Януковича является дезинформацией – адвокат

Утверждение генерального прокурора Украины Юрия Луценко о вступлении в силу 21 сентября решения суда о спецконфискации $200 млн средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения является дезинформацией и вводит общественность в заблуждение, заявляет адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.

"Это новый фейк, который распространяет Генеральная прокуратура Украины о конфискации очередных "миллионов Януковича". Так же, как и распространенная ранее информация о конфискации $15 млрд. У Виктора Януковича есть только счет в Ощадбанке - в Украине, на котором около 28,78 млн грн, и еще один, на котором около 2,26 млн грн. Это личные средства, которые не являются предметом конфискации", - цитирует его пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex".

В.Сердюк напомнил, что недавно официальные структуры Швейцарии и Европейской комиссии заявили, что не располагают информацией о каких-либо активах и денежных средствах В.Януковича в Швейцарии и странах ЕС. "А против председателя правления Ощадбанка уже рассматривается иск о распространении неправдивой информации о более $1,15 млрд, якобы находящихся на счетах Виктора Януковича в банке", - указал он.

Адвокат также подчеркнул, что до сих пор неизвестно, почему уже существующие решения о так называемой "конфискации" недоступны для общества, почему документы скрыты от него. "Не потому ли, что фамилии Януковича там нет и вообще невозможно подтвердить сам факт этой конфискации? Мы наблюдаем распространение очередной недостоверной информации с целью дискредитации Виктора Януковича как политического оппонента с использованием для этого служебного положения. И очередную попытку отвлечь внимание от дела о государственной измене, которая, даже с использованием всех задействованных Генеральной прокуратурой средств воздействия, разваливается на глазах", - отметил он.

В.Сердюк сообщил, что адвокаты В.Януковича готовят иск о запрете Ю.Луценко распространять заведомо неправдивую информацию, которая вводит общество в заблуждение.