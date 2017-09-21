События

09:39 21.09.2017

В Умани при взрыве в гаражах неустановленного предмета пострадал израильский подросток

Около 6 утра четверга в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего повреждения получил 13-летний гражданин Израиля, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, был поврежден 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Личный состав полиции поднят по тревоге. На место происшествия по приказу руководителя Национальной полиции выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства взрыва и причастные к взрыву личности устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в информации.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Вследствие непогоды обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях Украины

Пять стран подписали меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в гибели пассажиров MH17

Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

Суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Штепе

Представители Киева передали свое видение условий освобождения заложников

ПОСЛЕДНЕЕ

Заявление Луценко о спецконфискации денег Януковича является дезинформацией – адвокат

В Мариуполе спасены голодные дети, которые из окна просили еду у прохожих – полицейские

50 пленарное заседание ПАЧЭС пройдет в конце ноября в Киеве – Парубий

В Киеве возобновилось движение трамваев маршрутов №15 и №18 – КГГА

Гриневич выступает за выделение дополнительно 400 млн грн на повышение зарплат преподавателям вузов с 2018

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА