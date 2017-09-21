В Умани при взрыве в гаражах неустановленного предмета пострадал израильский подросток

Около 6 утра четверга в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего повреждения получил 13-летний гражданин Израиля, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, был поврежден 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Личный состав полиции поднят по тревоге. На место происшествия по приказу руководителя Национальной полиции выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства взрыва и причастные к взрыву личности устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в информации.