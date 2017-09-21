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08:33 21.09.2017

В Нью-Йорке Климкин провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Германии и Аргентины – МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министрами иностранных дел Германии и Аргентины Зигмаром Габриэлем и Хорхе Марсело Форе.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со своим немецким коллегой Зигмар Габриэль на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Главное внимание собеседники уделили мобилизации совместных усилий с целью урегулирования российско-украинского конфликта, обеспечение соблюдения Россией минских договоренностей, а также продвижению инициативы Украины по развертыванию миротворческой операции ООН в Донбассе", – говорится в сообщении, обнародованном в ночь на четверг МИД Украины.

З.Габриель подчеркнул, что мандат такой операции не должна ограничиваться защитой членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и должен включать всю территорию оккупированного Донбасса.

В ходе встречи П.Климкина с министром иностранных дел Аргентины Хорхе Марсело Форе был обсужден ряд вопросов двусторонних отношений, в частности возможные сроки проведения визита Президента Украины в Аргентину, а также очередного заседания Межправительственной украинско-аргентинской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"Павел Климкин положительно отметил восстановление в этом году практики проведения двусторонних консультаций между МИД Украины и Аргентины. Министры обменялись мнениями относительно путей активизации торгово-экономического сотрудничества, в частности в энергетической отрасли", говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств отметили вклад в развитие аргентинского государства многочисленной украинской общины.

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Интерфакс-Украина
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