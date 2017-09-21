События

08:21 21.09.2017

В Мариуполе спасены голодные дети, которые из окна просили еду у прохожих – полицейские

В Мариуполе вызванный соседями наряд полиции спас голодных детей, которых мать оставила одних на двое суток, сообщили в Патрульной полиции Украины.

"Патрульные, прибывшие по вызову возмущенных граждан увидели малолетних раздетых детей на подоконнике, которые просили еду у прохожих. По словам соседей, дети уже в течение вторых суток сидят дома в одиночестве. Люди кормили детей через окно 1 этажа", – говорится в сообщении на странице нацполиции в Фейсбук в среду.

Правоохранители отметили, что после их прибытия через несколько минут на место прибыла и 28-летняя мать детей. Она объяснила полицейским, что ходила в магазин, а потом решила пойти в гости и задержалась.

Патрульные полицейские немедленно вызвали на место сотрудников ювенальной превенции, которые составили на женщину админпротокол за халатное отношение к детям. После этого 2-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру вместе с матерью доставили к работникам органов опеки и попечительства.

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Интерфакс-Украина
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