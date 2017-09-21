В Киеве возобновилось движение трамваев маршрутов №15 и №18 – КГГА

В столице возобновилось движение трамвайных маршрутов №15 и №18 на ул.Дмитровской, которое прекращалось из-за капитального ремонта трамвайных путей, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 21 сентября возобновляется движение трамвайных маршрутов №15 и №18 на ул.Дмитровской в соответствии с расписанием движения", – говорится в сообщении на сайте мэрии в среду со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В информации уточняется, что до завершения капитального ремонта трамвайных путей на ул.Дмитровской (на участке от ул.Коперника до ул.Черновола) работы продлятся в ночное и дневное время, не мешая работе трамвайных маршрутов.

В КГГА подчеркнули, что ознакомиться с расписанием движения общественного наземного транспорта можно на сайте "Киевпасстранс" в разделе: Пассажирам - Маршруты и расписание движения.

Кроме того, с 17:00 среды восстановлено движение трамвайных маршрутов №18 "Контрактовая площадь - ул.Старовокзальная" на ул.Дмитриевской в тестовом режиме с увеличенными интервалами движения. Автобусы № 18Т "Железнодорожный вокзал "Центральный" - улица Сечевых Стрельцов" курсируют согласно существующему расписанию.