События

07:52 21.09.2017

В Киеве возобновилось движение трамваев маршрутов №15 и №18 – КГГА

В столице возобновилось движение трамвайных маршрутов №15 и №18 на ул.Дмитровской, которое прекращалось из-за капитального ремонта трамвайных путей, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 21 сентября возобновляется движение трамвайных маршрутов №15 и №18 на ул.Дмитровской в соответствии с расписанием движения", – говорится в сообщении на сайте мэрии в среду со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В информации уточняется, что до завершения капитального ремонта трамвайных путей на ул.Дмитровской (на участке от ул.Коперника до ул.Черновола) работы продлятся в ночное и дневное время, не мешая работе трамвайных маршрутов.

В КГГА подчеркнули, что ознакомиться с расписанием движения общественного наземного транспорта можно на сайте "Киевпасстранс" в разделе: Пассажирам - Маршруты и расписание движения.

Кроме того, с 17:00 среды восстановлено движение трамвайных маршрутов №18 "Контрактовая площадь - ул.Старовокзальная" на ул.Дмитриевской в тестовом режиме с увеличенными интервалами движения. Автобусы № 18Т "Железнодорожный вокзал "Центральный" - улица Сечевых Стрельцов" курсируют согласно существующему расписанию.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

Суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Штепе

Представители Киева передали свое видение условий освобождения заложников

Генпрокуратура и Нацполиция проводят обыски в госучреждениях Полтавы

В ближайшие дни $200 млн "семьи Януковича" будут перечислены в госбюджет

ПОСЛЕДНЕЕ

50 пленарное заседание ПАЧЭС пройдет в конце ноября в Киеве – Парубий

Министры иностранных дел 5 стран подписали Меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в гибели пассажиров MH17 – МИД

Мэй на Генассамблее ООН: "Отдельные страны" через посредников поддерживают мировой терроризм и сепаратистов на Донбассе

Гриневич выступает за выделение дополнительно 400 млн грн на повышение зарплат преподавателям вузов с 2018

Экс-главе правления банка "Национальный кредит" предъявлено подозрение в хищении 4 млн грн – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4517.html
РЕКЛАМА