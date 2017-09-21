Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен – штаб

За прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел силы АТО отвечали огнем на поражение противника. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. Если днем противник почти придерживался режима тишины, то после 18.00 активность врага существенно возросла", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук в четверг утром.

На донецком направлении в среду вечером, в районе Авдеевской промзоны, боевики несколько часов обстреливали украинские опорные пункты из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ВСУ жестко отвечали на обстрелы НВФ. В результате одного из этих противостояний, около 18.00, получил пулевое ранение один украинский военный. Кроме того, в среду трижды под пулеметный огонь попали украинские укрепления вблизи Песков и дважды - у Майорска, Зайцево, Невельского.

"За прошедшие сутки оккупанты в который раз продемонстрировали и свое отношение к гражданскому населению. Зная, что КПВВ Майорск завершает работу по пропуску граждан в 18.30, боевики в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска", заявили в пресс-центре штаба АТО.

Люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украины территорию, стали заложниками ситуации. В то же время, боевики открыли огонь по украинским позициям. Гражданские лица, среди которых старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежища на позициях украинских военных.

Об этой провокации незамедлительно были проинформированы СЦКК и наблюдательная миссия ООН. "Несмотря на то, что боевики сообщили о соблюдении режима тишины вблизи КПВВ Майорск, уже через пять минут со стороны противника снова начался обстрел. Украинские военные эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течении ночи обеспечили их охрану", сообщили военные.

На приморском направлении боевики выпустили 14 мин калибра 82-мм у Павлополя и Широкино. Крупнокалиберный пулемет НВФ работал в окрестностях Водяного.

На луганском направлении в среду сохранялась тишина.