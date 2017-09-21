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07:02 21.09.2017

Гриневич выступает за выделение дополнительно 400 млн грн на повышение зарплат преподавателям вузов с 2018

Министр образования и науки Лилия Гриневич выступает за выделение в проекте государственного бюджета на 2018 год дополнительно 400 млн грн на повышение заработных плат преподавателям высших учебных заведений.

"Проект бюджета на 2018 год - это значительный шаг вперед во всех сферах, от школы до науки, однако в нем еще нужно учесть повышение заработной платы преподавателей вузов на 1 тарифный разряд", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки со ссылкой на слова Л.Гриневич

Министр отметила, что в проекте бюджета заложены все необходимые расходы на реализацию реформы Новой украинской школы, на 25% повысится заработная плата учителей, все учителя будут подняты на 1 разряд по тарифной сетке, а также предусмотрены средства на надбавку за престижность.

Надбавка может достигать до 30% для тех педагогов, которые в пределах реформы получают большую нагрузку.

"Речь идет об учителях начальной школы, которые возьмут первый класс Новой украинской школы. Также это касается учителей украинского языка, которые учат детей из нацменьшинств - они получат большую нагрузку для подготовки детей к обучению большего количества предметов на украинском", - приводит пресс-служба слова министра.

Она подчеркнула, что продвигая по тарифной сетке учителей с 2018 года, нельзя оставить в том же статусе, что и в этом году, преподавателей вузов.

"С 2017 года мы подняли зарплату учителей на 2 тарифные разряда - так мы закрыли дыру, существовавшей между тарифными разрядами, по которым оплачивались учителя и преподаватели вузов. Будет правильно, если в следующем году мы вместе с зарплатой учителям поднимем и оплату преподавателям. Для этого нам нужны дополнительные 400 млн грн", - сказала Л.Гриневич.

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Интерфакс-Украина
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