Экс-главе правления банка "Национальный кредит" предъявлено подозрение в хищении 4 млн грн – прокуратура

Столичная прокуратура объявила подозрение бывшему председателю правления ПАО "Банк Национальный Кредит", сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева 20 сентября 2017 года сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Банк Национальный Кредит" в хищении денежных средств в особо крупном размере", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

В информации подчеркнули, что в ходе досудебного расследования, которое проводится следственным управлением Главного управления Нацполиции в г.Киеве при оперативном сопровождении УЗЭ в г.Киеве, установлено, что указанное лицо, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, совершившего присвоение денежных средств финансового учреждения на сумму около 4 млн грн.

В прокуратуре уточнили, что действия экс-главы правления квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.