В аэропорту "Киев" задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за мошенничество – пограничники

В аэропорту "Киев" пограничниками задержан иностранец, который находился в базе Интерпола за мошенничество, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в столичном аэропорту задержали правонарушителя, которого разыскивали иностранные правоохранительные органы", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

В информации уточняется, что гражданин Узбекистана прибыл рейсом "Анкара-Киев". Во время прохождения процедуры паспортного контроля в отношении мужчины 1966 года сработала база Интерпола. Иностранец был в розыске с начала 2014 года за совершение правонарушения связанного с мошенничеством.

Иностранец задержан и передан сотрудникам Нацполиции.