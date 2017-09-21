События

05:36 21.09.2017

В аэропорту "Киев" задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за мошенничество – пограничники

В аэропорту "Киев" пограничниками задержан иностранец, который находился в базе Интерпола за мошенничество, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в столичном аэропорту задержали правонарушителя, которого разыскивали иностранные правоохранительные органы", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

В информации уточняется, что гражданин Узбекистана прибыл рейсом "Анкара-Киев". Во время прохождения процедуры паспортного контроля в отношении мужчины 1966 года сработала база Интерпола. Иностранец был в розыске с начала 2014 года за совершение правонарушения связанного с мошенничеством.

Иностранец задержан и передан сотрудникам Нацполиции.

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