События

04:27 21.09.2017

ЕС и ООН должны вместе противодействовать злу и беззаконию – Туск

Генеральная ассамблея ООН проходит в то время, когда мир пребывает между надеждой и страхом, напряженность в сфере безопасности растет, и глобальное сотрудничество все чаще оказывается под вопросом, заявил в среду председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Европейский союз и Организация Объединенных Наций были созданы в ответ на зверства второй мировой войны. Вот почему наш европейский приоритет всегда будет состоять в том, чтобы энергично реагировать на зло, насилие и беззаконие в международной жизни. В противодействии злу ЕС и ООН не могут сомневаться", - отметил глава Евросовета в своем выступлении на Генассамблее ООН, которое в Брюсселе транслировала телеслужба ЕС.

"В нашей политической жизни есть черно-белые, кристально ясные ситуации, как в случае ядерного шантажа Северной Кореи, терроризма или агрессии на Украине. И тогда нам необходимо продемонстрировать, что мы все еще можем различать добро и зло. Иногда это требует мужества. Но ООН существует не для того, чтобы трусливо искать компромисс со злом, а чтобы мобилизовать мировое сообщество на борьбу с ним", - подчеркнул Д.Туск.

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