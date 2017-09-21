СБУ провела масштабные антитеррористические учения на ж/д вокзале в Харькове

Координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Харьковской области провела плановые тактико-специальные учения на Южном железнодорожном вокзале в Харькове.

"К учениям были привлечены более шести сотен сотрудников из всех региональных субъектов антитеррористической деятельности СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Государственной пенитенциарной службы, Государственной пограничной службы, органов государственной власти и местного самоуправления, а также представители администрации "Южной железной дороги". Использовалось более сорока единиц автомобильной и специальной техники, в том числе военные бронемашины", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

По сценарию учений группа вооруженных диверсантов, планируя дезорганизовать работу железной дороги и отвлечь внимание правоохранителей, пыталась совершить взрыв и вывести из строя автоматизированную система управления железнодорожными перевозками. В это время другая вооруженная группа их сообщников, пользуясь паникой, захватила заложников в одном из вагонов пассажирского поезда.

Подразделения, задействованные в учениях, должны были локализовать последствия взрыва, затем вместе со специалистами-взрывотехниками провести осмотр места происшествия, определить приметы условных диверсантов, разыскать и задержать их, освободить заложников и нейтрализовать вооруженных террористов.

"После анализа собранных данных по условным злоумышленникам и проведения фильтрационных мероприятий правоохранители задержали членов первой диверсионной группы. Террористы, которые забаррикадировались в железнодорожном вагоне и прикрывались заложниками, были обезврежены бойцами спецподразделения СБУ "Альфа" во время штурмовой операции", - говорится в сообщении.