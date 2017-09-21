Князев надеется, что дело подозреваемых в разбое полицейских будет передано в суд до конца года

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев надеется, что дело в отношении подполковника и майора полиции, отобравших у воров похищенные ими ранее деньги и драгоценности на $2 млн, будет передано в суд до конца 2017 года.

"Думаю, до конца года оно найдет свое логическое завершение – будет передано в суд. Сложность только в том, что сбежали некоторые бывшие правоохранители – не хотят садиться в тюрьму", - сказал С.Князев агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он также отметил, что еще несколько подозреваемых по делу объявлены в розыск.

По его словам, все подозреваемые полицейские уволены с занимаемых должностей.

Как сообщалось, 7 апреля следователи прокуратуры Харьковской области совместно с внутренней безопасностью Нацполиции Украины задержали 40-летнего подполковника и 33-летнего майора полиции, которых подозревают в разбое и завладении имуществом в крупных размерах (ч.4.ст.187 Уголовного кодекса Украины).

В апреле 2016 года жительница Днепропетровской области сообщила в полицию, что у нее украли более $1,4 млн и 150 тыс. евро, а также золотых изделий на общую сумму около $200 тыс.

Правоохранителям удалось установить личности похитителей и их местонахождение. Ими оказались два брата, которые скрывались с награбленным в одном из райцентров области.

Полицейские приехали по месту жительства подозреваемых и провели их арест, однако потом забрали украденные теми деньги и драгоценности себе, а злоумышленников отпустили, приказав исчезнуть и угрожая им физической расправой.

По информации главы Нацполиции Сергея Князева, один из похитителей был сожителем женщины, обратившейся в полицию. Деньги и ценности, которые он украл, передал им на хранение харьковский бизнесмен.

"Около $1,5 млн, крупную сумму в евро и золотые изделия они хранили в вольере. Потом сожитель украл эти деньги, оставив дома жену с собакой", - сказал С.Князев.

Он также сообщил, что значительную часть денег, отобранных у похитителей, полицейские успели потратить до того, как их задержали.