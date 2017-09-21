Порошенко и Эрдоган обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке обсудил подготовку к VI заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", – сказано в сообщении пресс-службы президента Украины в ночь на четверг.

Р.Т.Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турецкой Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.

Также отмечается, что собеседники обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно состояться в Киеве.

Лидеры стран выразили удовлетворение в связи с существенными сдвигами на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами в практической плоскости.

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы многосторонней повестки дня.

Президент Украины осудил преследование Россией руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, в частности Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.