События

23:57 20.09.2017

В Киеве под трамвай попали мать и ребенок, мальчик погиб – СМИ

В столице в среду вечером на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой под колеса трамвая попали мать и ребенок, мальчик погиб, сообщили "Вартові.Єспресо".

"В Киеве, на перекрестке улиц Тростянецкой и Харьковского шоссе под колеса трамвая №8 попали мать и ребенок… Женщину с тяжелыми травмами забрала скорая, а мальчику помочь уже не успели. Его травмы оказались несовместимы с жизнью", – говорится в сообщении на сайте "Эспресо" в среду вечером.

В информации отмечается, что на место происшествия прибыли оперативно-штабное подразделение по чрезвычайным ситуациям, скорая, полиция, которые сразу начали оказывать помощь.

Погибшему мальчику на вид 6-7 лет. Как произошла смертельная ДТП, будет выяснять следствие.

Движение трамваев перекрыто в обоих направлениях.

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Интерфакс-Украина
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