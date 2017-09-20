События

22:24 20.09.2017

Немецкие б/у электрички в разы лучше работающих в Украине – Омелян

Украина ведет переговоры с Германией о передаче в украинское хозяйство части бывшего в употреблении немецкого пригородного железнодорожного подвижного состава, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Переговоры с Германией только начались, она предварительно выразила готовность передать Украине определенный подвижной состав. Если немцы будут настаивать на оплате, посмотрим, чего это стоит и сделаем это", - сказал он в эфире "5 Канала" в среду вечером.

По его словам, в указанном немецком подвижном составе необходимо будет заменить тележки, поскольку они рассчитаны на европейский путь, будут определенные вопросы с напряжением для электродвигателей, поскольку в Германии используется другой их тип

"Но в итоге мы будем иметь абсолютно качественный подвижной состав и поверьте, бывшие в употреблении немецкие электрички в разы лучше чем то, что мы имеем сегодня даже после модернизации. Сегодняшний ремонт, который проводится, он проводится комплексно, но кондиционеров по-прежнему нет, проблема с туалетами, качество материалов под большим вопросом. Я очень надеюсь, что нам удастся этот проект, поскольку это хоть и временное латание дыр, но это необходимо нашим гражданам, которые пользуются пригородным транспортом", - резюмировал В.Омелян.

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Интерфакс-Украина
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