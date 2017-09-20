Саакашвили назвал слова Луценко об уплате им штрафа за незаконное пересечение госграницы давлением на суд

Экс-глава Одесской областной государственной администрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на заявление генерального прокурора Украины относительно выплаты штрафа за незаконное пересечение государственной границы.

"Генеральный прокурор Украины заявил, что я должен заплатить штраф за незаконное пересечение государственной границы. Это прямое нарушение закона и откровенное давление на суд со стороны неправомочного лица", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Обращаясь к генпрокурору М.Саакашвили заявил: "Юрий Витальевич, вы, как генеральный прокурор Украины, не могли не слышать о презумпции невиновности. Кроме того, как должностное лицо, вы такими заявлениями прямо дискредитируете судебную систему Украины".

Также М.Саакашвили предположил, что суд уже вынес решение по его делу.

"Возможно, суд уже вынес решение по этому поводу и это решение от меня скрывают так же тщательно, как и решения о лишении меня гражданства? Или вы напротив непрозрачно намекнули судье, каков должен быть вердикт?", написал он.

Ранее генпрокурор Украины Ю.Луценко заявил, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии М.Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение государственной границы Украины.