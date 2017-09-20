События

21:42 20.09.2017

Саакашвили назвал слова Луценко об уплате им штрафа за незаконное пересечение госграницы давлением на суд

Экс-глава Одесской областной государственной администрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на заявление генерального прокурора Украины относительно выплаты штрафа за незаконное пересечение государственной границы.

"Генеральный прокурор Украины заявил, что я должен заплатить штраф за незаконное пересечение государственной границы. Это прямое нарушение закона и откровенное давление на суд со стороны неправомочного лица", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Обращаясь к генпрокурору М.Саакашвили заявил: "Юрий Витальевич, вы, как генеральный прокурор Украины, не могли не слышать о презумпции невиновности. Кроме того, как должностное лицо, вы такими заявлениями прямо дискредитируете судебную систему Украины".

Также М.Саакашвили предположил, что суд уже вынес решение по его делу.

"Возможно, суд уже вынес решение по этому поводу и это решение от меня скрывают так же тщательно, как и решения о лишении меня гражданства? Или вы напротив непрозрачно намекнули судье, каков должен быть вердикт?", написал он.

Ранее генпрокурор Украины Ю.Луценко заявил, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии М.Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение государственной границы Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Штепе

Представители Киева передали свое видение условий освобождения заложников

Генпрокуратура и Нацполиция проводят обыски в госучреждениях Полтавы

В ближайшие дни $200 млн "семьи Януковича" будут перечислены в госбюджет

Генпрокуратура проводит обыски в Полтавском горсовете

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкие б/у электрички в разы лучше работающих в Украине – Омелян

Работе дорожного госфонда должен сопутствовать жесткий контроль над использованием средств – Омелян

Луценко просит экс-мэра Запорожья Сина явиться в полицию для вручения подозрения

Обыски в Полтавском горсовете проводились в рамках дела о хищение средств на дорожные работы

ВСУ отработали комплекс мер по реагированию на потенциальные угрозы российско-белорусских учений, следят за обстановкой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog814.html
РЕКЛАМА