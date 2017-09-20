События

18:25 20.09.2017

Представители Украины вновь поставили вопрос создания в ТКГ новой подгруппы по вопросам границы

Представители Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулировании ситуации на Донбассе на заседании в среду поставили вопрос о создании подгруппы в ТКГ по вопросам границы.

"На политической подгруппе украинские представители возобновили требование о необходимости отмены указа президента РФ о признании т.н. "документов ОРДЛО" и других нормативно-правовых актов, принятых в его исполнение; поставили вопрос возврата под юрисдикцию Украины захваченных на территории ОРДЛО предприятий и государственного имущества; а также снова поставили вопрос создания в рамках ТКГ новой рабочей подгруппы по вопросам границы", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя украинской стороны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в среду вечером.

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Интерфакс-Украина
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